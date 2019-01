L'originale Resident Evil 2 con texture HD grazie ad una I.A. neurale

Capcom ha indubbiamente svolto un lavoro certosino con il sorprendente remake di Resident Evil 2, ma sappiamo bene come una anche una più semplice remastered del capitolo originale dello storico survival horror farebbe la gioia dei fan più affezionati al brand.

A dare un assaggio di quello che potrebbe rappresentare una rimasterizzazione del capolavoro Capcom del 1998 ci ha pensato l'utente YouTube "Philly Wonken", il quale ha caricato sul proprio canale un interessante lavoro di restauro del titolo originale (che trovate in cima alla notizia). Utilizzando ESRGAN, un network di Intelligenza Artificiale neurale, il fan ha effettuato l'upscale di alcune delle texture di gioco, andando a migliorare sensibilmente l'aspetto di personaggi e scenari.

Come potete facilmente notare, tuttavia, ESGRAN non è in grado però di lavorare efficacemente su tutti i modelli, a meno che non vi sia un apporto manuale da parte di chi sta realizzando la rimasterizzazione. Per raggiungere un risultato che possa definirsi soddisfacente e completo ci sarebbe bisogno di una grande quantità di tempo; privilegio di cui, purtroppo, Wonken non dispone al momento.

Cionondimeno un risultato interessante, che lascia intravedere i traguardi che un'I.A. neurale è in grado di raggiungere. Un lavoro similare, oltre che più ambizioso, sta prendendo forma per riportare alla luce l'originale Final Fantasy VII in una veste grafica completamente rimasterizzata tramite il software GigaPixel.