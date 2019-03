L'ultimo ATR di Final Fantasy 15 andrà in onda la prossima settimana

Square Enix si avvia a concludere il supporto per Final Fantasy XV ma c'è ancora spazio per l'ultimo Active Time Report, in programma per il 26 marzo alle 12:00, ora italiana.

Dal 29 novembre 2016, data di lancio del gioco, Square Enix ha continuato ad aggiornare Final Fantasy XV trasmettendo su Twitch e YouTube appuntamenti mensili per aggiornare la community. Con la fine del supporto, si interromperanno anche le trasmissioni della serie Active Time Report.

Nell'ultimo ATR, il brand Director Akio Ofuji sarà accompagnato da Takefumi Terada, director di Final Fantasy XV Episode Ardyn, in uscita proprio il 26 marzo. Durante lo show ci sarà spazio per l'anime prologo di Episode Ardyn e per il romanzo The Dawn of Future, che andrà a colmare tutti i buchi narrativi lasciati in sospeso, concludendo così definitivamente la storia di FF XV.

Si chiude così il cerchio su uno dei Final Fantasy più venduti di sempre e al tempo stesso più criticati dalla community. Square Enix aveva piani più ambiziosi per questo progetto, poi sospesi con l'addio di Hajime Tabata, il producer ha lasciato la compagnia alla fine di ottobre 2018 per fondare un nuovo studio indipendente, JP Games, di cui ancora sappiamo molto poco...