L'Università di Milano apre al mondo degli eSport

: Venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 10:00 il(Centro Universitario Sportivo) Statale, in occasione della premiazione e presentazione dei, annuncerà la sua apertura verso le squadre di

Il CUS è l’associazione sportiva dedita da anni alla diffusione e al potenziamento dell’attività sportiva all’interno di tutte le Università di Milano. In questo contesto, il CUS Statale (la sezione dell’Università degli Studi di Milano) apre le sue porte e riconosce il fenomeno degli esport, promuovendone l’inclusione nelle proprie attività istituzionali. Pertanto, già dal 2018, i Campionati di Facoltà, che si compongono di tornei di calcio, volley, basket e running, potrebbero arricchirsi con League of Legends e Overwatch coinvolgendo anche centinaia di studenti che già praticano esport. L'opportunità offerta dall'Università degli Studi di Milano è tesa alla diffusione della pratica sportiva tra gli studenti promettendosi di insegnare loro i valori dello sport.

L’iniziativa nasce anche grazie a una collaborazione con University Esports Series; realtà che già da anni si impegna a portare all’interno delle università il mondo degli esport attraverso eventi e tornei. In particolare, UES promuove l’istituzione di una lega universitaria europea per gli esport.

Primo ateneo in Italia, la Statale ha inaugurato nel 2014 un percorso di studi con focus Video Game - accreditato da grandi realtà attive sul territorio di Milano – e organizza annualmente l’evento New Game Designer, a testimonianza dell’impegno didattico e scientifico dell’Ateneo in ambito videoludico.

Il sipario sulla seconda edizione dei Campionati di Facoltà si alzerà venerdì 15 dicembre alle ore 10, quando nella splendida cornice dell'Aula Magna di via Festa del Perdono 7, alla presenza del Magnifico Rettore Gianluca Vago e di altre importanti personalità dell'Ateneo verranno premiati gli atleti che si sono distinti nel 2017 negli sport tradizionali e verrà annunciato l’inizio dell’attività nel settore degli esport. Ospiti d'eccezione saranno Fabio Parazzoli (vice-allenatore della Saugella Team Monza in A1 di Volley Femminile) e Francesco Puppi (Campione del Mondo nella specialità lunghe distanze della corsa in montagna). La giornata sarà anche l'occasione per presentare la squadra degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano che nel 2017 ha partecipato e vinto il torneo Italiano di League of Legends per andare poi a competere a livello europeo.