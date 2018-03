L'uscita di Days Gone è stata ufficialmente posticipata al 2019

ha appena confermato che, esclusiva per PlayStation 4 in sviluppo presso, è stata posticipata al 2019.

Il gioco era inizialmente previsto per quest'anno, ma nelle scorse ore la società giapponese ha modificato la finestra di lancio da 2018 a 2019 sul sito ufficiale. Mentre vi scriviamo non sono chiari i motivi che l'hanno spinta a posticiparne l'uscita, poiché Sony si è solo limitata a confermare lo slittamento alla redazione di US Gamer. Vi terremo aggiornati al riguardo.

Si tratta senza dubbio di una notizia spiacevole, ma fortunatamente i giocatori PlayStation 4 avranno tante altre esclusive a cui giocare nei prossimi mesi. L'attesissimo God of War verrà pubblicato il 20 aprile, mentre il 25 maggio sarà il turno dell'ultimo lavoro di David Cage, Detroit Become Human.