L'uscita di Pillars of Eternity 2 Deadfire per PC è stata rinviata

ha annunciato cheper PC non uscirà il 3 aprile come inizialmente previsto, il gioco è infatti ora atteso per l'8 maggio, circa un mese dopo la data inizialmente prevista.

Il team fa sapere di aver bisogno di più tempo per modificare alcuni aspetti del gioco seguendo i feedback dei backer che hanno provato la Beta e per questo motivi lo studio si è visto costretto a rinviare il lancio. Le quattro settimane aggiuntive serviranno dunque per apportare i ritocchi finali e consegnare ai giocatori un prodotto all'altezza delle aspettative.

Pillars of Eternity 2 Deadfire arriverà dunque l'8 maggio su PC, entro fine anno il gioco uscirà anche su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.