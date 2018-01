L'uscita di Shenmue 1&2 HD Remaster è stata rimandata a causa del rinvio di Shenmue 3?

Come ricorderete, durante la primavera del 2017 si sono diffusi alcuni rumor riguardo l'esistenza di Shenmue 1&2 HD Remaster , voci che parlavano di una presenza del gioco allo scorso E3 di Los Angeles e di un lancio fissato per dicembre, ma così non è stato...

Secondo l'insider Liam Robertson però non tutto è perduto: Robertson ha avuto modo di parlare con alcuni giornalisti europei e con alcune sue fonti vicine a SEGA, gli interpellati hanno confermato che le remastered di Shenmue 1 e 2 esistono e sono attualmente in fase di sviluppo, tuttavia l'uscita è stata rimandata rispetto ai piani originali, per non interferire con il lancio di Shenmue 3, ora previsto per la fine del 2018.

Non è chiaro al momento se i due giochi usciranno singolarmente o separatamente prima di Shenmue III o se SEGA voglia lanciarli una volta che Deep Silver avrà pubblicato il terzo capitolo. Sembra che le due compagnie siano in continua comunicazione per decidere il da farsi ed evitare di lanciare sul mercato tre prodotti deella stessa serie in contemporanea, operazione che rischierebbe di danneggiare le vendite di tutti i titoli coinvolti.