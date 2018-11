L'utente Stallion83 è il primo a raggiungere 2 milioni di punti Gamerscore su Xbox Live

Era il 2014 quando Stallion83 riuscì a raggiungere un milione di punti Gamerscore grazie a Titanfall, il primo capitolo della serie sparatutto di Respawn Entertainment. L'utente è riuscito in poco più di 4 anni a raddoppiare il suo traguardo, raggiungendo la soglia dei 2 milioni di punti.

"Tredici anni fa mi sono innamorato degli achievement di Xbox dopo aver sbloccato l'obiettivo "Cluster Buster" in Hexic HD per 5 G. La scorsa notte ho sbloccato questo achievement di Halo: The Master Chief Collection che mi ha portato esattamente a 2 milioni di punti Gamerscore. Questo è il modo in cui esterno la mia passione ardente per i videogiochi", ha commentato Stallion83 dopo il raggiungimento di questo nuovo traguardo.

Ray Cox, così come si chiama l'utente nella vita reale, ha ottenuto l'achievement Legend, che prevede la conclusione di tutte le campagne di Halo: The Master Chief Collection alla difficoltà Leggendaria. Questo ha permesso al giocatore di ottenere i 50 punti mancanti al raggiungimento dei due milioni di punti Gamerscore.

Già nel 2013 Microsoft premiò gli sforzi di Stallion83 regalandogli la sottoscrizione a vita ad Xbox Live Gold, servizio che consente di giocare online e di sfruttare le diverse offerte proposte sullo store Xbox. Chissà che, una volta appresa la notizia, il colosso di Redmond non decida di ricompensare il giocatore una seconda volta.