La Beta di Call of Duty Black Ops 4 si terrà ad Agosto?

Pochi giorni fa, Activision ha ufficialmente svelato Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo capitolo della sotto-serie sviluppata da Treyarch. Pur confermandone il futuro arrivo, il publisher non ha specificato quando verrà resa disponibile la Beta dello sparatutto.

Grazie a quanto riferito da GameStop Germany, tuttavia, potremmo aver scoperto oggi quando si terrà la fase di test di Call of Duty: Black Ops 4. Il retailer parla di una Closed Beta su console PlayStation 4 e Xbox One in arrivo ad agosto della durata di tre giorni, ed una successiva Open Beta riservata agli utenti PC.

"Il lancio della Beta privata è fissata ad agosto", è quanto riferisce GameStop Germany. "I codici di accesso saranno inviati poco prima del lancio della Beta. Durata minima: 3 giorni. Richiesta connessione a Internet. Inoltre ad agosto ci sarà una Open Beta per PC! Per questa versione non ci sarà bisogno di alcun codice di accesso". Il listino del rivenditore è stato ora modificato, ma è possibile leggere le suddette informazioni tramite la cache di Google.

In attesa dell'arrivo di informazioni ufficiali da parte di Activision e Treyarch, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 12 ottobre 2018. Il gioco includerà una modalità Battle Royale.