La Beta di Red Dead Online si aggiorna con le Gare al Bersaglio

In attesa dell'introduzione del Sistema Ostilità prevista nel corso della primavera, la Beta di Red Dead Online si è aggiornata ancora una volta dando il benvenuto ad una nuova modalità chiamata Gare al Bersaglio. Segue comunicato ufficiale di Rockstar Games.

Tutti i giocatori iniziano la partita con arco e frecce (ogni bersaglio che viene colpito aumenta la Resistenza del proprio cavallo) ma possono anche approfittare degli oggetti da raccogliere lungo il tragitto. Passa sopra i potenziamenti della Resistenza per ripristinare la Resistenza del tuo cavallo così che possa correre più a lungo, o per riempire velocemente il Nucleo della Resistenza del cavallo se l'hai prosciugato. Le armi che si potranno raccogliere avranno munizioni limitate. Puoi usare un colpo di fucile a canna liscia per colpire facilmente e velocemente un bersaglio del checkpoint, o decidere di colpire un tuo avversario. I giocatori potranno sfruttare l'agganciamento automatico per colpire i bersagli, ma per usare le armi contro gli avversari dovranno cavarsela con la mira manuale. Se sei rimasto indietro, sfrutta la scia degli avversari per ripristinare velocemente la Resistenza del cavallo e per andare leggermente più veloce. Se invece sei in testa, puoi provare a calciare gli avversari per ridurne la Resistenza: potresti addirittura riuscire a farli cadere. Avvia le Gare al bersaglio dal menu della Schermata di avvio, usando l'opzione di Avvio rapido o raggiungendo un cartello delle Serie in evidenza delle Gare al bersaglio.

Le Gare al bersaglio aperte saranno disponibili su PlayStation 4 in accesso anticipato. In questa modalità i giocatori gareggiano in uno spazio aperto per colpire tutti i bersagli e raggiungere il traguardo. Potrai sparare ai bersagli nell'ordine che preferisci, ma tieni sempre d'occhio gli avversari e sfrutta il radar per scoprire qual è il prossimo bersaglio da colpire. I giocatori su PS4 vedranno apparire sulla mappa anche l'icona delle serie speciali. L'icona apparirà quando è presente una modalità in accesso anticipato per PS4 e catapulterà i giocatori direttamente all'interno di una serie.

Sia che tu stia sparando ai bersagli delle Gare al bersaglio, aiutando persone in difficoltà con le missioni Free Roam, ripulendo i covi delle bande, andando a caccia, creando risorse o scegliendo la via dell'onore (o del disonore) in "La terra delle opportunità", nella beta di Red Dead Online otterrai il 20% di PE in più su tutte le attività. Puoi anche approfittare dello sconto del 25% sulla sezione per la cura del cavallo presso le stalle e nel catalogo di Wheeler, Rawson & Co, comprese medicine, rivitalizzanti, stimolanti e la fedele spazzola. I giocatori migliori possono sempre potenziare le loro selle con il 25% di sconto sulle selle migliorate. Dai anche un'occhiata ai più recenti abiti della frontiera:

Soprabito da mattina

Stivali Strickland

Stivali Bowyer (solo per personaggi femminili)

Guanti di pelliccia

Nelle prossime settimane arriveranno altre novità per la beta di Red Dead Online, tra cui le nuove Rese dei conti: Tutto in fumo e Scorribanda, insieme a un grande aggiornamento in arrivo in primavera.