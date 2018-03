La Call Of Duty World League arriva a Birmingham, nel Regno Unito

Laè in arrivo a Birmingham, Regno Unito: più di 140 team eSport provenienti da tutto il mondo si sfideranno per ottenere il loro momento di gloria e contendersi parte del montepremi di questa stagione da record della CWL, che quest’anno prevede un premio complessivo di

Le sfide avranno inizio oggi e proseguiranno per tutto il weekend, all’interno della cornice dell'Insomnia62 Gaming Festival by Insomnia. L’evento sarà trasmesso in streaming con un commento italiano del caster Rampage In The Box (Ivan Grieco) sul canale Twitch della CWL.

L'ultima tappa della Call of Duty World League si è svolta ad Atlanta, dopo tre giorni di sfide il team Rise Nation è stato incoronato campione della CWL Atlanta. Il resto del podio e la quarta posizione è andata ai team Red Reserve, Luminosity Gaming e Team EnVyUs che si sono sfidati al Georgia World Congress Center.