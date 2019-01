La campagna di Call of Duty Modern Warfare 4 sarà un remaster dello Story Mode di MW2?

Emergono nuovi presunti rumor sul prossimo episodio di Call of Duty, che secondo alcuni indizi dovrebbre essere Modern Warfare 4, attualmente in sviluppo negli studi di Infinity Ward e in arrivo alla fine del 2019.

Secondo quanto riportato dallo YouTuber e insider Chaos, Modern Warfare 4 includerà quattro diversi comparti, ovvero Multiplayer, Zombies, Battle Royale e Campagna. In quest'ultimo caso però non si parlerebbe di una storia inedita bensì di una versione rimasterizzata della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) con l'esclusione della controversa missione No Russian. Si parla inoltre della possibilità di aggiungere in seguito anche la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.

L'autore di questi rumor ricorda come nulla di quanto da lui riportato sia stato confermato, tuttavia le sue fonti insistono sul fatto che Modern Warfare 4 punterà tutto, o quasi, sul comparto multigiocatore, includendo anche la modalità Battle Royale così come avvenuto nel caso di Call of Duty Black Ops 4.

Call of Duty Modern Warfare 4 è atteso per la fine dell'anno, recentemente Infinity Ward ha diffuso alcuni teaser del nuovo COD che hanno fatto pensare ad un possibile lancio di Ghosts 2, ipotesi però smentita da varie fonti, tra cui Jason Schreier di Kotaku.