La campagna promozionale per Cyberpunk 2077 costerà più di quella per The Witcher 3

I ragazzi di CD Projekt RED sono tornati a parlare di Cyberpunk 2077: purtroppo non si tratta di dettagli inerenti al gameplay o la storia del gioco: i vertici della compagnia hanno discusso con gli investitori della campagna promozionale che sosterrà il lancio del loro nuovo RPG.

Sembra, infatti, che gli investimenti operati in fase di campagna promozionale per Cyberpunk 2077 saranno superiori a quelli destinati al marketing di The Witcher 3: Wild Hunt. La notizia è stata riportata dal sito GryOnline.pl, che cita un recente meeting finanziario avvenuto tra i piani alti di CD Projekt RED.

Nel corso della conferenza, il general manager Adam Kiciński e il direttore finanziario Piotr Nielubowicz hanno evidenziato come i risultati economici della compagnia durante l'ultimo anno fiscale siano stati inferiori rispetto alle aspettative. I due, però, hanno poi affermato che il calo non rappresenterà un problema, poiché la campagna promozionale di Cyberpunk 2077 sarà avviata molto presto a sostegno del lancio della nuova ip.

Secondo la fonte, la promozione del nuovo RPG made in Cd Project sarà tutt'altro che breve e non durerà "solo pochi mesi". Secondo la compagnia polacca occorrerà del tempo per introdurre i giocatori al nuovo universo che il team sta creando da zero.

Il costo complessivo di questa operazione non è stato ancora calcolato, ma potrebbe essere più elevato rispetto al terzo capitolo della saga ispirata alle gesta di Geralt Di Rivia. Infine Kiciński e Nielubowicz hanno assicurato agli investitori che tali investimenti non avranno ripercussioni sui risultati finanziari dei prossimi anni fiscali.

Gli occhi della community, a questo punto, sono puntati verso l'E3 2018: durante la fiera di Los Angeles, infatti, la software house terrà una presentazione per la stampa a porte chiuse.