La catena Target conferma: Spyro Treasure Trilogy uscirà nel 2018

Si continua a parlare di: il servizio clienti della catena americana Target ha nuovamente confermato l'esistenza del gioco, rivelando cheuscirà più avanti nel corso del 2018.

Rispondendo alla domanda di un cliente, il servizio clienti di Target fa sapere che "le uniche informazioni che abbiamo al momento su Spyro Treasure Trilogy sono che il gioco uscirà più avanti nel 2018. Grazie per averci contattato."

Già in passato, Target ha parlato di Spyro Treasure Trilogy, prodotto a quanto pare effettivamente presente nei database della nota catena, sebbene al momento Activision non abbia ancora annunciato nulla riguardo il ritorno del draghetto.

Spyro The Dragon Trilogy ha fatto la sua comparsa anche nei listini di altri rivenditori e lo scorso weekend il responsabile publishing di Activision ha parlato di un annuncio in programma durante questa settimana. Che la compagnia possa svelare ufficialmente Spyro Treasure Trilogy nella giornata di oggi, domani o nel fine settimana di Pasqua? Non ci resta che attendere per scoprirlo...