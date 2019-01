La Cinese NetEase Games investe in Quantic Dream per sviluppare Giochi Next-Gen

Nella giornata odierna, martedì 29 gennaio, la Compagnia cinese NetEase Games, che nel corso del 2018 aveva già realizzato una partnership con Bungie, ha annunciato di aver acquisito il ruolo di azionista minoritario della Software House francese Quantic Dream.

Una scelta che NetEase stessa contestualizza all'interno di un programma di costante ricerca di partner che possano contribuire allo "sviluppo e alla creazione di Giochi di prossima generazione". Il sostegno della Compagna Cinese dovrebbe inoltre supportare Quantic Dream nel divenire una compagnia di intrattenimento "globale" e "multi-franchise".



Da parte sua, la Software House francese ha espresso la propria soddisfazione tramite le parole del proprio CEO e Direttore Creativo, David Cage, il quale ha sottolineato come l'industria videoludica stia andando incontro ad un futuro ricco di cambiamenti, tra i quali annovera la pubblicazione di nuovi hardware e lo sviluppo di nuovi modelli di business e modi di giocare. In tale contesto, ha dichiarato Cage, "avere NetEase al nostro fianco come partner strategico ci permetterà di espandere la nostra visione creativa e di sviluppare la Compagnia sino al suo pieno potenziale".

Ricordiamo ai Lettori che lo Studio d'oltralpe è noto al pubblico per numerosi Titoli, caratterizzati dal ruolo primario che la componente narrativa riveste al loro interno. Tra questi, ricordiamo il più recente Detroit: Become Human, ma anche Beyond Two Souls e Heavy Rain.