La classifica dei dieci trailer videogiochi più visti su YouTube nel 2017

ha pubblicato la classifica di dieci trailer più visti sunel 2017 per quanto riguarda la categoria Videogiochi. Una Top Ten destinata probabilmente a far discutere per l'assenza di alcuni titoli molto popolari.

Top Ten YouTube Videogiochi 2017

Al primo posto troviamo il trailer a 360 gradi di Clash of Clans Hog Rider con 58 milioni di visualizzazioni, seguito dal reveal trailer di Call of Duty World War 2 con 21 milioni di views. In classifica trovano spazio anche i video di Star Wars Battlefront 2, GTA Online Smuggler's Run, The Avengers Project e PES 2017 Mobile.

Clash of Clans Hog Rider 360°, 58.0 milioni di visualizzazioni

Official Call of Duty WWII Reveal Trailer, 21.8 milioni di visualizzazioni

Despicable Me Minion Rush Google Play Trailer, 18.4 milioni di visualizzazioni

Star Wars Battlefront 2 Official Gameplay Trailer, 14.2 milioni di visualizzazioni

Destiny 2 Rally the Troops Worldwide Reveal Trailer, 12.9 milioni di visualizzazioni

Minecraft Better Together Update, 11.8 milioni di visualizzazioni

Halo Wars 2 War of Wits The Sale, 11.3 milioni di visualizzazioni

GTA Online Smuggler's Run Trailer, 10.8 milioni di visualizzazioni

The Avengers Project Announcement Trailer, 8.7 milioni di visualizzazioni

PES 2017 Mobile Launch Trailer, 8.6 milioni di visualizzazioni

Assenti, invece, i trailer di alcuni dei videogiochi più venduti dell'anno come Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Assassin's Creed Origins. Stupisce in particolare l'assenza del trailer Jump Up Super Star di Super Mario Odyssey, a quota otto milioni di visualizzazioni, non abbastanza per rientrare in top ten.