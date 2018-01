La classifica dei migliori e peggiori giochi del 2017 secondo Metacritic

Il 2017 si è concluso da poco e come ogni fine anno è tempo di classifiche:ha stilato la Top 10 dei migliori e peggiori giochi degli ultimi dodici mesi usciti su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Migliori Giochi 2017

Al primo posto della Top 10 dei migliori giochi troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild, eletto Game of the Year, nonchè gioco in assoluto più premiato del 2017. L'avventura di Link è seguita da Super Mario Odyssey e Persona 5. In classifica trovano spazio anche Horizon Zero Dawn, Divinity Original Sin 2, NieR Automata e Nex Machina.

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 97/100 Super Mario Odyssey - 97/100 Persona 5 - 93/100 Divinity Original Sin 2 - 93/100 Horizon Zero Dawn - 89/100 What Remains of Edith Finch - 88/100 Steamworld Dig 2 - 88/100 Nex Machina - 88/100 Night in the Woods - 88/100 NieR Automata - 88/100

Classifica Peggiori Giochi 2017

Vroom in the Night Sky (17/100) Road Rage (26/100) Randall (38/100) Dying Reborn (38/100) Troll and I (39/100) Drive Girls (39/100) Inner Chains (40/100) Tokyo Tattoo Girls (41/100) Touhou Kobuto V Burst Battle (42/100) Rugby 18 (42/100)

La Top 10 dei peggiori giochi dell'anno è invece dominata da Vroom in the Night Sky per Switch, con a seguire Road Rage e Randall. Presenti in questa poco invidiabile classifiche anche Drive Girls, Inner Chains, Touhou Kobuto V Burst Battle e Rugby 18.

