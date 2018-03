La classifica dei titoli più venduti del 2017 in UK, comprensiva di dati retail e digitali

Lo scorso mese di gennaio, vi mostrammo la classifica dei titoli più venduti nel, uno dei mercati europei più importanti in assoluto, durante il. Quest'oggi, invece, quei dati sono stati aggiornati.

L'Entertainment Retailers Association ha pubblicato una nuova versione della classifica che tiene conto sia delle copie piazzate sul mercato retail, sia delle vendite effettuate attraverso le piattaforme digitali. Per ogni gioco sono riportati il quantitativo esatto di copie vendute. Ecco a voi:

FIFA 18 - Electronic Arts: 2,696,721 Call of Duty: WWII - Activision Blizzard: 2,442,416 Grand Theft Auto V - Take 2: 1,080,022 Assassin's Creed Origins - Ubisoft: 679,965 Destiny 2 - Activision Blizzard: 673,551 Star Wars Battlefront II - Electronic Arts: 658,814 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy - Activision Blizzard: 651,354 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Ubisoft: 574,889 Gran Turismo Sport - Sony Computer Entertainment: 484,933 Horizon Zero Dawn - Sony Computer Entertainment: 456,374

Cosa ne pensate di questi dati? FIFA 18 e Call of Duty: WW2 sono due assoluti fenomeni, dal momento che hanno superato in scioltezza il traguardo delle 2 milioni di copie vendute. Degna di nota anche la presenza di Grand Theft Auto V, che ad anni dalla pubblicazione è ancora capace di raggiungere e superare il milione. In classifica, inoltre, sono presenti ben tre esclusive PlayStation 4, ovvero Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy (temporanea?), Horizon Zero Dawn e Gran Turismo Sport. Chiudiamo, specificando che Bethesda e Nintendo non hanno fornito i dati sulle vendite digitali.