La Closed Beta di Mortal Kombat 11 in azione nel trailer ufficiale

La Closed Beta di Mortal Kombat 11 inizia la prossima settimana, partirà mercoledì 28 marzo alle 00:01 ora italiana e durerà fino a sabato 31 marzo alle 23:59 ora italiana. Ecco il trailer ufficiale della sessione di prova del nuovo picchiaduro Warner Bros.

Tutti i giocatori che hanno preordinato Mortal Kombat 11 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One o Xbox One X presso i rivenditori autorizzati avranno accesso alla Closed Beta, che metterà a disposizione cinque differenti personaggi, ognuno con abilità e fatality uniche, come Baraka, Jade, Kabal, Scarlet e Scorpion.



I giocatori che parteciperanno alla closed beta potranno provare il nuovissimo Sistema di Variazione dei Personaggi, che offre possibilità di personalizzazione pressoché infinite con una grande varietà di Skin, Equipaggiamenti, Abilità Speciali, cinematiche di introduzione e di vittoria, emote e Brutality. Le modalità di gioco offerte nella Closed Beta includono partite multiplayer, la modalità Torri del Tempo, ed una modalità single player dove i giocatori potranno testare le loro abilità attraverso una serie di sfide, in modo da poter iniziare al meglio a vivere l’esperienza di gioco di Mortal Kombat 11.



La sottoscrizione a PlayStation Plus o Xbox Live Gold è necessaria per partecipare ai match online durante la Closed Beta. Questi abbonamenti non sono invece richiesti per provare contenuti come le Torri del Tempo e il nuovissimo sistema di variazione dei personaggi.