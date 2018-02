La closed beta di Sea of Thieves è stata giocata da 300.000 giocatori

problemi iniziali riscontrati nella closed beta dinon hanno scoraggiato i fan ansiosi di provare il nuovo titolo di, che durante il suo periodo di prova ha fatto navigare oltre 300.000 giocatori; 314.021 per l'esattezza.

Il dato è stato condiviso dall'utente del forum Resetera Gowans, che invitato nel quartier generale di Rare ha fatto uno scatto all'infografica riguardante la closed beta presente nello studio britannico. L'immagine riporta inoltre che Sea of Thieves è stato il gioco più visto su Mixer e su Twitch accumulando un totale di 14,260,440 ore di visualizzazioni.

L'infografica dimostra come l'imbarcazione più utilizzata fosse quella per equipaggi da quattro persone, seguita da quella per lupi solitari e, in ultima posizione, quella per due persone. Rare non ha però tolto tutti i veli alla sua produzione nel corso della closed beta: dei dataminer hanno infatti trovato dei riferimenti a contenuti inediti non presenti nella versione di prova.

Sea of Thieves uscirà il 20 marzo 2018 in esclusiva console su Xbox One e su PC. Ricordiamo che, come tutti i titoli first-party di Microsoft, anche Sea of Thieves sarà subito disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.