La collaborazione tra Monster Hunter World e The Witcher 3 partirà a febbraio

Capcom ha annunciato che la collaborazione tra Monster Hunter World e The Witcher 3 partirà ufficialmente l'8 febbraio, giorno nel quale verrà pubblicato un corposo Major Update che introdurrà la quest con protagonista Geralt.

Purtroppo il publisher non ha svelato dettagli sulla natura della missione e sulle ricompense previste, la collaborazione con The Witcher 3 arriverà inizialmente solo su PS4 e Xbox One mentre su PC l'evento crossover verrà reso disponibile in un secondo momento, anche in questo caso non sono state fornite tempistiche precise.

In passato, Capcom ha collaborato anche con Square Enix e Ubisoft per lanciare collaborazioni di Monster Hunter World a tema Final Fantasy e Assassin's Creed, il publisher ha rivelato che questo tipo di contenuti sono molto apprezzati dalla community e non è escluso che ne possano arrivare altri in futuro.