La collana SEGA Ages annunciata per Switch: Sonic, Phantasy Star, Thunder Force IV e altri

Nel corso del SEGA Fes 2018 la compagnia giapponese non si è limitata ad annunciare il grande ritorno di Shemue 1 e 2 e del SEGA Mega Drive Mini. Ha anche svelato l'arrivo della collana SEGA Ages su Nintendo Switch.

La collana comprenderà oltre 15 titoli storici della compagnia. I primi 3 ad essere stati annunciati sono Sonic the Hedgehog, Phantasy Star e Thunder Force IV, tutti in arrivo entro quest'anno. Il prezzo non è stato reso noto, ma è stato specificato che ad occuparsi delle operazioni di porting sarà M2. Lo studio di sviluppo giapponese ha già lavorato alle conversioni di innumerevoli classici di SEGA per le piattaforme più disparate negli anni scorsi, dalla PlayStation 2 al Nintendo 3DS, dove molti di essi vennero anche riproposti in 3D.

Grazie a questa collana, SEGA andrà in un certo senso a sopperire alla mancanza della Virtual Console su Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questo annuncio? A quale titolo storico della compagnia giapponese vi piacerebbe giocare in mobilità sulla vostra Nintendo Switch?