La colonna sonora di Xenogears verrà pubblicata ad aprile in versione rimasterizzata

è considerato un classico per innumerevoli ragioni, e la stupenda colonna sonora composta daè indubbiamente una di esse.

Stando ad un post apparso sulla sua pagina Facebook personale, il compositore si trova attualmente in Irlanda per registrare una versione rimasterizzata della soundtrack con la collaborazione degli Anúna, un ensemble corale irlandese famosa per aver partecipato allo show Riverdance durante gli anni novanta. Il frutto del loro lavoro verrà poi pubblicato il 4 aprile 2018 esclusivamente in formato Blu-Ray in un'edizione denominata Xenogears Original Soundtrack Revival Disc (96kHz / 24bit), attualmente preordinabile a 5.500 yen. Non è ancora chiaro, tuttavia, se verrà pubblicata ufficialmente anche dalle nostre parti. Il 7-8 aprile, inoltre, si svolgerà un concerto in Giappone per festeggiare il ventesimo anniversario della serie. Negli scorsi mesi Square Enix ha anche annunciato un'action figure dedicata alla celebrazione della medesima ricorrenza.

Recentemente, Yasunori Mitasuda ha contribuito alla realizzazione della colonna sonora di Xenoblade Chronicles 2, erede spirituale di Xenogears pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch. È anche particolarmente conosciuto per i lavori sui giochi e sull'anime di Inazuma Eleven.