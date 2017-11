La commissione danese per il gioco d'azzardo si pronuncia su lootbox e microtransazioni

Si continua a discutere su: la commissione danese per il gioco d'azzardo ha esaminato la situazione prendendo in esame il caso die basandosi sulle leggi del paese per stabilire se l'acquisto di contenuti con ricompense casuali può essere equiparato o meno al gioco d'azzardo.

La commissione cita tre criteri in particolare, messi ben in evidenza nelle leggi danesi:

Deve essere presente una vincita

Devono essere presenti uno o più elementi di coincidenza

Deve esserci un deposito

L'ente stabilisce come gli oggetti ottenuti tramite lootbox non possano essere rivenduti, di conseguenza le casse premio non possono essere paragonate al gioco d'azzardo. Tuttavia, la commissione danese non esclude che alcune ricompense possano effettivamente trovare spazio sul mercato "grigio" e per questo continuerà a tenere gli occhi aperti su questo accesissimo argomento.

Difficile fare chiarezza in merito, poichè le leggi sul gioco d'azzardo variano in ogni paese, secondo le istituzioni del Regno Unito le Lootbox non sono paragonabili al gioco d'azzardo mentre il governo australiano non si è ancora pronunciato in merito.