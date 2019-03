Gli utenti di Apex Legends chiedono una modifica al Looting su console

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio riguardanti l'aggiunta di un secondo personaggio nel corso della Stagione 1 di Apex Legends, gli utenti della versione console del battle royale di Respawn chiedono agli autori statunitensi di introdurre una funzione disponibile solo nella versione PC.

La platea di appassionati di Apex Legends che si serve quotidianamente dei social e dei forum per condividere idee, pareri e suggerimenti riguardanti il nuovo sparatutto gratuito di EA sta infatti servendosi dei portali di Reddit e ResetEra per domandare al team di Respawn di implementare, nel minor tempo possibile, una funzione che consenta ai giocatori di muoversi mentre si effettua il loot delle casse lasciate a terra dalle altre Leggende appena abbattute.

Diversamente dalla versione PC, su PS4 e Xbox One il sistema di loot di Apex Legends non prevede la possibilità di muoversi mentre si consulta l'equipaggiamento lasciato dagli altri giocatori caduti in battaglia: una differenza non di poco conto che influisce sulla capacità degli utenti di rispondere velocemente all'offensiva nemica.

Nell'attesa di capire se gli autori capitanati da Vince Zampella intendono apportare questa modifica con uno dei futuri update del loro FPS online, sapevate che i file "nascosti" correlati alle chiacchierate modalità Solo e Duo sono scomparsi dal codice di gioco dopo l'ultimo aggiornamento che ha portato in dote Octane e i contenuti del Pass Battaglia della Stagione 1 di Apex Legends?