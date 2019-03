La community di The Division 2 chiede a Ubisoft di poter accarezzare i cani!

"Cara Ubisoft, per favore non aggiungere ingame un cane spaventato se non possiamo accarezzarlo!": l'eloquente messaggio pubblicato sulle pagine di Reddit da un utente che sta esplorando la Washington D.C. di The Division 2 sta raccogliendo il favore di decine di migliaia di appassionati sul popolare forum.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, sono ben 70.800 i voti positivi lasciati dai fruitori del subreddit ufficiale di The Division 2 al messaggio dell'utente conosciuto come VonRaf che chiede agli sviluppatori di Massive Entertainment di implementare un sistema che consenta agli Agenti della Divisione di poter accarezzare i cani presenti in gran quantità nel mondo di gioco.

Come giustamente sottolineato da alcuni utenti di Reddit in risposta alla richiesta fatta da VonRaf, le avvisaglie di questo fenomeno le abbiamo viste nelle giornate che hanno anticipato il lancio di The Division 2 con le adesioni ricevute da canali social come quello Twitter di "Can You pet the Dog?" che segnalava, appunto, l'assenza di una qualsivoglia opzione che permetta ai giocatori dell'ultimo kolossal sparatutto di Ubisoft di accarezzare i cani randagi di Washington D.C.

Speriamo quindi che i ragazzi di Massive Entertainment traggano spunto da queste richieste e si adoperino al più presto per introdurre tale funzionalità ingame, ma nel frattempo vi lasciamo alla nostra guida per iniziare a esplorare il mondo di The Division 2.