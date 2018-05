La compagnia ReKTGlobal (Team Rogue) investe nell'esport in Medio Oriente

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'investimento di Daniel Platzam e Wayne Sermon, membri della band Imagine Dragons, nella società statunitense ReKTGlobal già proprietaria dell'organizzazione di Las Vegas Rogue.

Ora la società ha deciso di investire in Bahrain, attraverso una partnership strategica con OverPowered Network. La partnership vedrà ReKTGlobal utilizzare la propria infrastruttura per far crescere gli esport in Medio Oriente.

Riguardo alla partnership Amish Shah, fondatore e presidente di ReKTGlobal, ha dichiarato: "ReKTGlobal sarà il catalizzatore che porterà le principali parti interessate e le migliori pratiche per accelerare la crescita nel Regno del Bahrain e nell'intera regione mediorientale dell'esport".

Dave Bialek, CEO e co-fondatore di ReKTGlobal, ha aggiunto: "Crediamo che il Medio Oriente sia un luogo di grandi opportunità per gli esport e con questa partnership strategica con OverPowered Network, speriamo di collegare la regione del Medio Oriente e il Nord Africa con il mercato globale degli esport".

OverPowered Network guiderà anche una serie di iniziative nel panorama degli esport del Medio Oriente tra cui eventi dedicati alla formazione delle community, tornei su console, PC e altre iniziative connesse. Inoltre, OP TV, il canale dedicato della compagnia diverrà un canale online incentrato sui contenuti di gioco, con un focus su esport e altri contenuti connessi.

Ali Al-Khalifa, co-fondatore di OverPowered Network, ha dichiarato: "Dopo aver cercato il partner giusto per quasi due anni, siamo entusiasti di collaborare con ReKTGlobal. Il team ha costruito un grande gruppo di lavoro che comprende partner come State Farm e Find Your Grind e sappiamo che ci aiuteranno ad ampliare l'ambito dei servizi che possiamo offrire ai giocatori e ai brand nella regione e in tutto il mondo".

ReKTGlobal, inoltre, cercherà non solo opportunità di sponsorizzazione per la loro organizzazione Rogue ma anche di reclutare giocatori dalle comunità del Medio Oriente e del Nord Africa.