La conferenza E3 2018 di Bethesda durerà meno di tre ore

In passato Bethesda ha fatto capire di avere molte novità da annunciare all'E3 di Los Angeles e per questi molti si chiedono quanto durerà la conferenza della compagnia, in programma per lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.

A questa domanda risponde Pete Hines, che interpellato su Twitter fa sapere che "la conferenza sarà lunga ma durerà meno di tre ore", facile quindi aspettarsi una durata compresa tra 90 e i 120 minuti, in linea con quanto visto negli ultimi anni.

Per l'E3 2018 Bethesda ha in programma di svelare nuovi dettagli su RAGE 2, secondo alcuni rumor inoltre il publisher del Maryland presenterà anche un DLC o una espansione stand-alone di Prey ambientata sulla Luna, DOOM 2 e probabilmente il tanto rumoreggiato The Elder Scrolls Starfield, titolo che dovrebbe unire gli universi di Fallout e The Elder Scrolls. Si parla anche di un possibile Fallout 3 Anniversary per festeggiare il decimo anniversario del gioco, ma niente di quanto riportato è stato confermato.

E per quanto riguarda The Elder Scrolls VI? In molti sperano in una possibile presentazione di TES 6 ma al momento tutto tace dalla bocca di Bethesda... Lunedì 11 giugno ne sapremo certamente di più.