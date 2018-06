La conferenza E3 2018 di Microsoft è la trasmissione più seguita di sempre su Twitch

Un'altra, ricchissima edizione dell'E3, questa volta interamente incentrata sui giochi, è giunta al termine, ed è ora di tirare le somme. Stando ai dati raccolti da Githyp, la conferenza di Microsoft è diventata la trasmissione più seguita di sempre su Twitch con un picco ben 1,7 milioni di spettatori.

Quello della casa di Redmond, non solo è stato il briefing più visto per il secondo anno consecutivo, ma ha anche battuto il record assoluto della piattaforma di streaming. Merito, probabilmente, dell'elevata mole di annunci e trailer, sia first che third party, che si sono susseguiti durante la conferenza. A seguire trovate tutti i dati relativi all'E3 2018, messi a confronto con quelli dell'anno scorso.

Microsoft Xbox — 1,7 milioni di spettatori (1,1 milioni nel 2017)

— 1,7 milioni di spettatori (1,1 milioni nel 2017) Ubisoft — 1,6 milioni di spettatori (986 mila nel 2017)

— 1,6 milioni di spettatori (986 mila nel 2017) Sony PlayStation — 1,5 milioni di spettatori (926 mila nel 2017)

— 1,5 milioni di spettatori (926 mila nel 2017) Bethesda — 964 mila spettatori (233 mila nel 2017)

— 964 mila spettatori (233 mila nel 2017) PC Gaming Show — 893 mila spettatori (552 mila nel 2017)

— 893 mila spettatori (552 mila nel 2017) Nintendo — 679 mila spettatori (292 mila nel 2017)

— 679 mila spettatori (292 mila nel 2017) Electronic Arts — 528 mila spettatori (676 mila nel 2017)

Come vedete, tutte le conferenze hanno fatto registrare una crescita sostanziosa rispetto all'anno scorso, ad esclusione di Electronic Arts. Il suo declino è piuttosto preoccupante, considerato che nel 2016 l'EA Play fu lo show più seguito in assoluto con 910 mila spettatori.

Cosa ve ne pare di questi dati? Qual è stata la migliore conferenza secondo voi?