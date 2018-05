La conferenza E3 di Nintendo avrà il format di un Direct

Sappiamo che la casa di Kyoto terrà uno showcase all'E3 2018, oggi arrivano nuovi dettagli in proposito: secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'evento, la trasmissione avrà il consueto format del Nintendo Direct e sarà intitolata semplicemente "Nintendo Direct E3 2018", senza troppe sorprese.

Il banner trapelato non lascia spazio a molti dubbi riguardo la struttura della trasmissione, mentre non ci sono certezze sui contenuti, ad eccezione dell'ampio spazio che verrà dato a Super Smash Bros, presente alla fiera anche in formato giocabile. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, lo show dovrebbe concentrarsi sui giochi per Switch in arrivo nel 2018, mentre le produzioni 3DS e i prodotti minori verranno mostrato nel corso del Nintendo Treehouse LIVE.

Tra i giochi presenti dovrebbero trovare spazio Metroid Prime 4, Pokemon Switch, Yoshi e il tanto rumoreggiato Star Fox Grand Prix, sebbene al momento si tratti solamente di speculazioni. L'appuntamento con il Nintendo Direct E3 2018 è fissato per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana.