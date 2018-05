La conferma di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee rilancia l'ipotesi Pokemon Direct?

Secondo alcuni rumor Nintendo avrebbe in programma un Pokemon Direct per il mese di maggio, mese che sta ormai volgendo al termine senza annunci di sorta. La conferma dell'esistenza di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ha però rilanciato fortemente questa possibilità, che sembra ora diventare più concreta che mai.

Insider come Emily Rogers avevano previsto il reveal di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee previsto per il mese corrente, cosa effettivamente accaduta nella notte. Uno show TV giapponese ha parlato ieri di "un annuncio shock su Pokemon previsto per il 31 maggio".... Il Pokemon Direct sarebbe quindi imminente e ancora previsto per la giornata di domani?

Oppure, semplicemente, il riferimento del conduttore era a Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, Pokemon Quest e al nuovo Pokemon RPG in arrivo nel 2019? Difficile dirlo ma non è escluso a priori che la casa di Kyoto possa trasmettere domani un Mini Direct per riepilogare tutte le novità a tema Pokemon e svelare nuovi dettagli sui giochi in questione.

Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee usciranno il 16 novembre su Nintendo Switch mentre Pokemon Quest è disponibile ora sul Nintendo eShop. Pokemon RPG arriverà invece alla fine del 2019 e introdurrà l'ottava generaizone di mostriciattoli.