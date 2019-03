La Critical Mode di Kingdom Hearts 3 è in arrivo molto presto

Il mese scorso vi avevamo parlato di un leak della Critical Mode di Kingdom Hearts 3. Alcuni dataminers infatti, si erano messi al lavoro sul codice del gioco ed avevano scoperto l'esistenza di una nuova modalità, che probabilmente sarebbe stata inserita nel gioco in futuro.

Si trattava di una sorta di livello di difficoltà ulteriore, che, perlomeno stando a quanto rivelato all'epoca, avrebbe dovuto aumentare la salute e la forza dei nemici, ed abbassare la barra della vita del giocatore.

Dalla GDC 2019, in corso proprio in queste ore, è arrivata una conferma dal co-director del gioco, Tai Yasue, che ha rivelato che la Critical Mode arriverà in Kingdom Hearts 3 "molto presto", e avrà anche altre caratteristiche rispetto al semplice cambio dei valori già citato.

Stando a Yasue, sarà una modalità più tecnica e offensiva e sarà particolarmente indicata per i gamer che si trovano a proprio agio con gli action games e gli attacchi a tempo. La Critical Mode dunque potrebbe radicalmente cambiare il modo in cui giocate a Kingdom Hearts 3.

Cosa questo voglia dire, e se si tratti solo di dichiarazioni di circostanza, lo scopriremo probabilmente tra poco, quando verrà resa pubblica la nuova modalità. Voi cosa vi aspettate? Siete curiosi di provare la Critical Mode? Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione di Kingdom Hearts 3.