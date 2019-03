La data di uscita di Control svelata dal Microsoft Store?

Control di Remedy è uno dei giochi più attesi dell'anno, il publisher 505 Games ha annunciato che il titolo arriverà durante l'estate ma un recentissimo leak sembra aver svelato la data di uscita ufficiale...

Secondo quanto riportato sul Microsoft Store, Control sarà disponibile dal 27 agosto 2019, questa la data riportata sulla pagina, al momento però la data in questione deve ancora essere confermata da Remedy e 505 Games. Dalla stessa fonte emergono anche nuovi dettagli sulla trama del gioco Remedy:

"L'invasione di un'agenzia segreta di New York da parte di una minaccia ultraterrena ti porta a diventare la nuova Direttrice, e dovrai lottare per riconquistare Control. Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a padroneggiare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel frattempo contro un mondo imprevedibile e oscuro. Control racconta la storia di Jesse Faden e della sua personale ricerca per delle risposte mentre impara a ricoprire il suo ruolo di Direttrice. Il mondo di Control ha una sua storia, proprio come gli alleati che Jesse incontrerà lungo il suo percorso. Jesse lavora con altri agenti del Bureau e finisce per scoprire strani esperimenti e segreti."

Alla GDC Remedy ha mostrato un nuovo video gameplay di Control inoltre è stato annunciato che la versione PC uscirà in esclusiva per dodici mesi su Epic Games Store e non sarà disponibile inizialmente su altri store digitali.