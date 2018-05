La data di uscita di Days Gone sarà annunciata molto presto: la scopriremo all'E3?

Parlando ai microfoni di Screen Rant, Chris Reese, direttore di Sony Bend, ha confermato che "molto presto" lo studio rivelerà la data di uscita di Days Gone, titolo previsto per il 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Con ogni probabilità Sony Interactive Entertainment annuncerà la data di lancio di Days Gone all'E3 di Los Angeles, durante la conferenza PlayStation in programma per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana. L'evento sarà incentrato principalmente su Spider-Man, Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima ma la presenza di un piccolo spazio dedicato al gioco di Sony Bend appare comunque probabile.

Recentemente, lo studio ha confermato che "Days Gone spingerà PS4 al suo limite", per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Days Gone e alla Video Anteprima del gioco. Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire il periodo di pubblicazione.