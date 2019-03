La data di uscita della prima stagione di Apex Legends è già stata decisa

Continua il mistero sulla data di avvio di Apex Legends Stagione 1: la prima season del Battle Royale è prevista per il mese di marzo, ma quando inizierà esattamente? Nessuno lo sa... tranne, ovviamente, Vince Zampella di Respawn Entertainment.

Il co-fondatore dello studio, rispondendo a una domanda su Twitter, fa sapere che "sì, la data di avvio della Stagione 1 è stata decisa internamente", tuttavia il team non sembra ancora pronto per riverlarla, al momento sappiamo che la prima stagione, salvo cambiamenti di programma, partirà entro la fine di marzo, non manca dunque moltissimo ormai...

Non è escluso che gli autori di Titanfall possano optare per un annuncio a sorpresa già nelle prossime ore, del resto questa strategia ha dato i suoi frutti con Apex Legends, il gioco è stato annunciato nella prima serata del 4 febbraio e reso disponibile immediatamente per il download.

Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i leak sulla prima stagione di Apex Legends, il più recente vorrebbe l'imminente arrivo di un Drone Esplosivo, fedele compagno che si lancerà all'attacco dei nemici, facendosi esplodere nelle loro vicinanze, come un kamikaze.