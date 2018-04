La data di uscita di Kingdom Hearts 3 potrebbe essere annunciata a breve?

Nelle scorse ore, la pagina Facebook di Kingdom Hearts ha aggiornato la copertina, alla nuova immagine è allegato un messaggio che recita "Kingdom Hearts III arriverà presto su PlayStation 4 e Xbox One"...

Preso così, il messaggio appare decisamente generico ma non è raro che dietro agli aggiornamenti delle grafiche dei canali social si nasconda un reveal imminente. Il profilo Twitter ufficiale della serie invita i giocatori a restare sintonizzati su kingdomhearts.com per tutti i prossimi aggiornamenti sul gioco.

Non è escluso che possa trattarsi di un semplice promemoria per i giocatori, anzichè di segnali concreti riguardo l'annuncio della data di uscita. Square-Enix ha confermato che Kingdom Hearts III sarà presente all'E3 di Los Angeles, in questa occasione il publisher giapponese potrebbe svelare la data di lancio di KH III e annunciare nuovi mondi Disney la cui esistenza è stata confermata da Tetsutya Nomura durante il Fan Event di Kingdom Hearts Union X organizzato dalla community americana.

Kingdom Hearts 3 è atteso per il 2018, al momento le uniche piattaforme confermate sono PlayStation 4 e Xbox One, non è escluso però che Square-Enix possa essere interessata a lanciare la nuova avventura di Sora anche su PC e Nintendo Switch, sebbene non ci siano conferme dirette in merito.