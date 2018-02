La Day One patch di Kingdom Come Deliverance pesa 23 GB

I ragazzi disono riusciti anticipatamente a mettere le mani su una copia di, e inserendo il disco nella Playstation 4 hanno scoperto che la Day One patch pesa ben 23 GB.

Come potete vedere nell'immagine pubblicata sul sito, l'aggiornamento include diversi cambiamenti: inserisce nuovi eventi nel mondo di gioco, bilancia il guadagno delle monete e dell'esperienza, modifica le statistiche di alcune armi e armature, corregge svariati bug e migliora alcuni effetti sonori, le animazioni dei dialoghi, l'interfaccia, i combattimenti e la reattività dei personaggi.

Kingdom Come Deliverance sarà disponibile a partire dal 13 febbraio. Il gioco girerà a 900p su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PlayStation 4 Pro e Xbox One X rispettivamente a 1080p e 1440p. Warhorse Studio ha inoltre confermato che l'edizione PC non sarà protetta da Denuvo.