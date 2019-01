La demo di Anthem è disponibile ora per il preload

Electronic Arts ha annunciato che il preload della demo di Anthem è ora disponibile su tutte le piattaforme supportate, ovvero PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti VIP potranno accedere in anticipo dal 25 al 27 gennaio, per tutti gli altri l'appuntamento è invece fissato per il primo febbraio.

Indipendentemente dal vostro "status" il preload della demo è già disponibile per tutti da Origin, PlayStation Store e Xbox Store, il client pesa 44 GB su PC e 26 GB su console. La VIP Demo sarà accessibile dalle 18:00 del 25 gennaio e fino alle 03:00 del 28 gennaio a tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco e ai membri EA Origin Access.

La Demo Pubblica invece sarà accessibile a tutti senza bisogno di codici dalle 18.00 del primo febbraio e fino alle 03:00 del 4 febbraio. I membri VIP potranno invitare fino ad un massimo di tre amici, permettendo loro di scaricare la VIP Demo anche se non hanno effettuato il preorder o se non sono abbonati da EA Access o EA Origin Access.

Una buona occasione per provare quello che si prospetta come uno dei giochi più attesi della prima parte del 2019, Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One.