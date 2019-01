La demo di Catherine Full Body nasconde una canzone di Project Re Fantasy

SEGA e Atlus hanno pubblicato la demo di Catherine Full Body in Giappone, disponibile per il download su PlayStation 4 e Vita. La versione di prova permette di giocare i primi due giorni della storia ma c'è di più perchè alcuni dataminer hanno scoperto nel codice sorgente alcuni contenuti a tema Project Re Fantasy...

Secondo quanto riportato da Gematsu, nel codice della demo di Catherine Full Body sarebbe presente un file audio legato al concept video di Project Re Fantasy, il nuovo progetto di Studio Zero, team di Atlus fondato dal direttore di Persona 5. Il nome del file musicale è "2mix_refantasy_キャサリン用_180404", traducibile in "2mix_refantasy_forCatherine_180404", il brano della durata di 8 minuti può essere ascoltato online. La canzone non è presente nella demo o in molti pensano che possa essere una delle tracce selezionabili tramite il Juke Box in-game che sarà presente nella versione completa.

Catherine Full Body è atteso per il 14 febbraio in Giappone su PS4 a Vita, in Occidente il gioco arriverà nel corso del 2019 esclusivamente su PlayStation 4 mentre su PC è ora disponibile Catherine Classic, riedizione del gioco originale uscito all'epoca solo su PlayStation 3 e Xbox 360.