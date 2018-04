La demo di Detroit Become Human arriva il 24 aprile sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno annunciato che Detroit Become Human per PlayStation 4 è entrato in fase Gold, inoltre la demo giocabile sarà disponibile sul PlayStation Store da domani, martedì 24 aprile.

Nel momento in cui scriviamo la demo di Detroit per PS4 è disponibile in Nuova Zelanda ma nelle prossime ore arriverà anche sullo store europeo: il file pesa 2.92 GB e permetterà di provare le primissime fasi dell'avventura, sebbene al momento i contenuti esatti non siano stati resi noti dal publisher. Tra le lingue supportate per audio e testi troviamo inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, portoghese, polacco e italiano.

Una bella occasione per provare con mano uno dei giochi PlayStation più attesi dell'anno. Ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo provato Detroit Become Human a Milano, durante uno speciale evento stampa organizzato dal publisher, oltre al resoconto della prova su Everyeye.it trovate anche la Video Anteprima del nuovo gioco di David Cage, autore di titoli come Heavy Rain e Beyond Due Anime.



In calce alla notizia trovate anche una nuova serie di screenshot di Detroit Become Human per PlayStation 4 e PS4 Pro. Buona visione!