La demo di FIFA 19 arriva ufficialmente il 13 settembre

Dopo i rumor trapelati negli ultimi giorni, EA Sports ha confermato che la Demo di FIFA 19 sarà disponibile a partire da giovedì 13 settembre. Si rimane ancora in attesa di ulteriori dettagli sulle piattaforme di pubblicazione e sui contenuti inclusi nella versione di prova.

EA Sports si è limitata a confermare la data di pubblicazione della Demo di FIFA 19, senza fornire ulteriori informazioni sulla versione di prova del gioco. Presumibilmente arriverà lo stesso giorno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma per averne la certezza bisognerà attendere nuovi dettagli in merito dal publisher.

Resta ancora da capire, inoltre, quali saranno le squadre, gli stadi e le modalità incluse nella Demo di FIFA 19. Intanto ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile dal prossimo 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e che EA Sports ha continuato a svelare l'identità e le valutazioni dei migliori 100 calciatori inclusi nel gioco.

Nell'attesa potete leggere le nostre recenti impressioni sulla nuova Stagione della modalità Il Viaggio inclusa in FIFA 19.