La demo di Forza Horizon 4 è ora disponibile per il download su PC e Xbox One

Le supposizioni di questa mattina si sono rivelate più che fondate. Pochi minuti fa, Playground Games ha pubblicato la demo di Forza Horizon 4 nel Microsoft Store.

La versione dimostrativa del gioco può ora essere scaricata su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Su quest'ultima piattaforma sono richiesti 28,1 GB di spazio libero, dimensione che probabilmente non differisce di molto sulle due console. La demo, che si apre con un filmato introduttivo, consente ai giocatori di testare le fasi iniziali del gioco a bordo della potente McLaren Senna nel bel mezzo della stagione autunnale.

Forza Horizon 4 sarà disponibile all'acquisto a partire dal 2 ottobre 2018 su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Gli acquirenti della Ultimate Edition potranno iniziare a giocare con 4 giorni di anticipo, a partire dal 28 settembre. Nell'attesa che venga completato il download della demo, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Forza Horizon 4 a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che è volato fino al quartier generale della McLaren a Woking, in Inghilterra, per testare il gioco di Playground Games.