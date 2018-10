La demo di God Eater 3 è ora disponibile su PlayStation Store giapponese

Bandai Namco Entertainment ha reso disponibile la demo di God Eater 3 sul PlayStation Store Giapponese. La versione di prova sarà disponibile a partire da domani 13 Ottobre fino al 21 ottobre. Per godere di un piccolo assaggio dell'hunting game di casa Bandai sarà però necessario utilizzare un account PlayStation Network giapponese.

In questo capitolo si potrà creare il proprio personaggio e iniziare una spietata caccia ai feroci Aragami, implacabili creature arrivate sulla terra per divorare ogni forma di vita. l'unica speranza per l'umanità sono le "God Arc", armi senzienti realizzate con le Oracle Cell, le misteriose creature intenzionate a consumare la vita.



God Eater 3 nasce dalla volontà di cavalcare l'onda di successo scatenata dai vari "Monster Hunter" e lo fa con un gameplay maggiormente intuitivo e uno stile simile a quello di un Anime avvicinandosi così ad un bacino di pubblico più ampio.

God Eater 3 verrà rilasciato in Giappone il 13 dicembre di quest'anno su PlayStation 4 e PC mentre il mercato occidentale dovrà aspettare l'anno prossimo. È possibile vedere il gioco in azione nell'avvincente trailer d'annuncio con tante scene di gameplay.

Nel frattempo vi invitiamo a leggere le nostre impressioni sulla Demo di God Eater 3 che abbiamo provato al Tokyo Game Show.