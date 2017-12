La demo di Lost Sphear è disponibile su PS4, Nintendo Switch e PC

ha annunciato oggi che i fan potranno provare la forza dei ricordi nella nuovissima demo di, il secondo titolo sviluppato da. La demo gratuita è disponibile per Nintendo Switch su eShop, PlayStation 4 su PlayStation Store e anche su PC (via Steam).

Nella demo potrai partire all'avventura insieme a Kanata e ai suoi compagni e vedere un’anteprima delle novità incluse in Lost Sphear, tra cui:

Il sistema di manufatti, che ti permette di usare i ricordi che hai recuperato per personalizzare l’interfaccia utente, ottenere dei bonus e avanzare in questa storia misteriosa

Le armature Vulcosuit, un nuovo modo per esplorare il mondo che ti circonda

I potenti attacchi speciali Paradigm Drive posseduti da ciascun personaggio, che ti aiuteranno a distruggere i tuoi nemici

Lost Sphear sarà disponibile in formato digitale su PlayStation Store, Nintendo eShop per Nintendo Switch e Steam a partire dal 23 gennaio 2018. Chi effettuerà il pre-order su PlayStation Store riceverà il tema dinamico Memoirs of the Moon per PlayStation 4 e due brani musicali. Chi effettuerà il pre-order su Steam riceverà uno sfondo speciale di Lost Sphear e due brani musicali.



Il gioco sarà inoltre disponibile per l'acquisto in formato fisico sullo Square-Enix Store e presso rivenditori selezionati per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Chi prenoterà il gioco su Square-Enix Store riceverà due brani musicali in regalo al lancio.