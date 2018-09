La demo di Mega Man 11 è disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Capcom ha annunciato che la demo giocabile di Mega Man 11 è ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e Switch. Il client è già scaricabile da PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop, al momento non sappiamo se la demo arriverà anche su Steam.

La versione di prova permetterà di cimentarsi nel livello Block Man e di testare il nuovo sistema Double Gear: "Mega Man è tornato! In questa demo, affronta i nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man! Usa il nuovo sistema Double Gear per rallentare il tempo o rendere più potenti i tuoi colpi ed eliminare quel boss!"

Mega Man 11 uscirà il prossimo 2 ottobre su PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4, l'edizione per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto verrà pubblicata solamente in formato digitale in Europa.