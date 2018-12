La demo di Monster Hunter World è disponibile su PS4 e Xbox One

Capcom ha pubblicato la demo a tempo limitato di Monster Hunter World, giocabile da oggi e fino alle 23:59 del 17 dicembre. Il client è ora disponibile per il download da Xbox Store e PlayStation Store.

"Prova gratuitamente la sezione iniziale della versione completa di Monster Hunter: World!

Avrai a disposizione, in maniera del tutto gratuita, la storia e quasi tutte le missioni, armature e miglioramenti fino al grado cacciatore 4 / incarichi 3 stelle! I tuoi dati di salvataggio potranno essere trasferiti nella versione completa! Gioca online con altri giocatori che possiedono la versione completa!"

Gli sviluppatori fanno sapere che i progressi ottenuti nella versione di prova potranno essere importati nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo: "se acquisti la versione completa, avviala con un profilo contenente i dati di salvataggio della versione di prova e questi verranno trasferiti automaticamente, permettendoti così di riprendere a giocare dal punto in cui avevi interrotto. Nota: I dati caricati nella versione completa non potranno più essere utilizzati nella versione di prova. Tuttavia, la versione di prova non presenta contenuti esclusivi, quindi potrai usufruire della versione completa senza perderti alcun contenuto."

A inizio settimana Capcom ha annunciato Iceborne, la prima espansione di Monster Hunter World in arrivo durante l'autunno 2019 con tantissime novità, tra cui il G-Rank e nuove missioni storia.