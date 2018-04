La demo di Octopath Traveler per Switch ha già superato 1.3 milioni di download

Square Enix ha annunciato che la demo di Octopath Traveler, il nuovo JRPG per Nintendo Switch degli autori di Bravely Default e Bravely Second, ha già superato 1.3 milioni di download. Si tratta di un risultato che conferma il grande interesse dell'utenza.

Octopath Traveler si presenta come un JRPG ispirato ai classici esponenti del genere a 16 bit, una nuova produzione in esclusiva per Nintendo Switch attesa con una certa trepidazione dai fan dei giochi di ruolo giapponesi. A confermarlo, infatti, è l'accoglienza riservata alla demo del gioco, con oltre 1.3 milioni di download registrati sul Nintendo eShop.

Per saperne di più sul titolo, sulle nostre pagine trovate un nuovo trailer di Ocopath Traveler dedicato alle meccaniche di gioco e ai personaggi che ci accompagneranno nel corso dell'avventura. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 13 luglio, sia nei negozi in edizione retail che nel formato digitale sul Nintendo eShop.

Oltre all'edizione Standard, inoltre, gli utenti potranno optare anche per una Collector's Edition che include il gioco completo, un artbook pop-up, una mappa, la colonna sonora su CD e una replica della moneta virtuale utilizzabile nel gioco. Per tutte le altre novità della settimana, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata.