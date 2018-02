La demo PC di Past Cure arriverà la prossima settimana

sarà disponibile dal 23 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, tuttavia gli utenti Windows potranno provarei l gioco in anticipo grazie alla demo che sarà pubblicata la prossima settimana, come annunciato dallo studio

Il team non ha rivelato purtroppo i contenuti della versione di prova, la quale permetterà presumibilmente di provare le primissime fasi dell'avventura. Past Cure ci mette nei panni di un ex soldato colpito da una grave amnesia, l'obiettivo è quello di trovare i responsabili degli esperimenti falliti a cui ci siamo sottoposti e mettere fine ai nostri incubi.

Al momento, non è chiaro se la demo uscirà anche su Xbox One e PS4, restiamo in attesa di eventuali notizie da parte degli sviluppatori.