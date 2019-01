La demo di Resident Evil 2 arriverà questa settimana?

Nelle scorse settimane la pagina della demo di Resident Evil 2 ha fatto per pochissimi minuti la sua comparsa sul Microsoft Store per poi essere rimossa. Come ricorda GameRant, la pagina mostrava una data di pubblicazione ormai imminente per la versione di prova...

La 1-Shot Demo di Resident Evil 2 Remake dovrebbe essere disponibile dall'11 gennaio (giocabile fino al 31 dello stesso mese), apparentemente in esclusiva temporale su Xbox One, esattamente come accaduto nel caso di Devil May Cry 5, che si appresta a ricevere una nuova demo (in arrivo anche su PS4) a febbraio. Al momento Capcom non ha confermato nulla a riguardo, proprio l'11 gennaio è però previsto un livestream con gli sviluppatori... che possa essere questa l'occasione giusta per l'annuncio della demo di RE2 Remake?

Resident Evil 2 sarà disponibile dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nei giorni scorsi una copia retail è apparsa sul web facendo pensare alla rottura del day one, tuttavia Capcom ha smentito questa ipotesi affermando che le copie fisiche non sono ancora state distribuite ai rivenditori.