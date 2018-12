La demo di Resident Evil 2 compare (e scompare) sul Microsoft Store!

Il sito True Achivements ha scovato su Microsoft Store la pagina della demo di Resident Evil 2 Remake, poi rimossa immediatamente. Tuttavia la fonte è riuscita a salvare la descrizione....

La versione di prova della durata di 30 minuti viene denominata "1-Shot Demo", di seguito la descrizione in lingua inglese così come riportata dalla fonte: "This specially tuned demo allows you to experience the newly reimagined Resident Evil 2, but be warned: whilst you can continue as many times as you like after dying, you’ll only have 30 minutes to complete the demo. Take in the horror atmosphere at your own pace, or make a desperate dash to solve all the puzzles Raccoon Police Department has to offer? The choice is yours! Originally released in 1998, Resident Evil 2, one of the most iconic games of all time, returns completely reimagined for next-gen consoles. – Play individual campaigns for both Leon Kennedy and Claire Redfield using an all new 3rd person view – Explore the zombie infested areas of Raccoon City, now stunningly re-built using Capcom’s proprietary RE Engine. – New puzzles, storylines and areas Note: This demo is available until 1/31/2019. You must be signed in and have an active internet connection to play."

A quanto sembra, la demo di Resident Evil 2 Remake sarà giocabile fino al 31 gennaio, è dunque probabile che il lancio ufficiale possa avvenire tra la fine dell'anno e i primissimi giorni del 2019. Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte di Capcom.