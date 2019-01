La Demo di Resident Evil 2 Remake scaricata da più di 1 milione di Giocatori!

Resident Evil 2 Remake è attesissimo dai videogiocatori di tutto il mondo. L'ampia Community legata alla serie di Resident Evil non vedeva l'ora di poter mettere le mani su di una Demo del gioco ed i dati diffusi da Capcom sembrano confermarlo!

Come aveva preannunciato, Capcom sta infatti aggiornando il portale ResidentEvil.Net, tenendo traccia di interessanti dati statistici legati a Resident Evil 2 Remake. Tramite questo, veniamo a conoscenza di alcuni interessanti informazioni legate alla Demo 1-Shot dedicata al Titolo, ed attualmente disponibile per i giocatori PC, Playstation 4 ed Xbox One.

Tramite l'ultimo aggiornamento del portale web, datato 14 gennaio ore 01:00 del fuso orario giapponese, scopriamo che più di un milioni di giocatori in tutto il mondo hanno scaricato la Demo del gioco. Precisamente, si tratta di 1.165.816 utenti! Attualmente, la maggior parte di questi si concentra nell'Estremo Oriente, che, da solo, ha ospitato quasi 265.000 download. Segue il Nord America, con una cifra di poco inferiore. Tuttavia, ad ora, solo il 28% dei videogiocatori è riuscito a completare la Demo! Tra questi figura sicuramente l'utente di cui vi abbiamo parlato ieri, che ha terminato la Demo di Resident Evil 2 Remake in 3 minuti. E voi, siete già riusciti a portare termine questo primo assaggio del Gioco?